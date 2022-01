Mint arról korábban hírt adtunk, Magyar Borszak­írók Köre hatodik alkalommal értékelte azokat a magyar termelők által készített száraz és félszáraz fehér- és vörösborokat, amelyeket tagjai az elmúlt évben kóstolhattak, és tapasztalataik alapján ezekből összeállították a legjobbaknak ítélt Super 12 válogatásukat. A listára felkerült tételekből a szakmai szervezet tagjai egy fehér- és egy vörösbort választottak ki a Magyar Bor Nagydíj 2021 nyerteseiként.

A fehérborok között a nemzetközi hírű borásznak, Kamocsay Ákosnak, a Hilltop Neszmély főborászának az „alkotása”, a Hilltop Kamocsay Prémium Chardonnay 2019 lett a Magyar Borszakírók Köre (MBK) által odaítélt Magyar Bor Nagydíj 2021 nyertese. Ez egyébként egy egyedülálló megmérettetés, ugyanis a borszakírók először szavazataikkal rangsorolják az elmúlt öt évjárat olyan borait, amelyek megítélésük szerint kiemelkedő minőségükkel a legigényesebb fogyasztói elvárásoknak is megfelelnek, illetve nemzetközi összehasonlításban is versenyképesnek bizonyulnak, majd a legtöbb jelölést kapott borokat kétszer is bírálják, különböző sorrendben, két bizottságban.

A 2021-es Super 12 listán ezúttal 12 anyaországi és 2 határon túli borvidék képviseltette magát.

A borok között 16 a fajtabor és 8 a házasítás. A termelők összesen 17 szőlőfajtát dolgoztak fel. A Magyar Bor Nagydíj történetében első alkalommal került az elismerés Neszmélyre. A borviadalon egyébként a legtöbb borral Tokaj és Villány (4-4), valamint Szekszárd (3) képviseltette magát.

A Forrás: Zantleitner Ingrid / 24 Óra

– A Szuper 12 között már korábban is szerepeltek nedűk a Neszmélyi borvidékről – emelte ki Kamocsay Ákos. – Ebbe a tucatba 2015-ben már bekerült az Ihlet Cuvée, két évvel később pedig az olaszrizlingünk. Most szerepeltünk harmadszor a legjobb tizenkettőben, és most nyertünk is. Egyébként tavaly, a dunaszentmiklósi Kősziklás borászat nedűjét is beválasztották a Szuper 12-be. Kamocsay Ákos a díjjal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy minden ilyen elismerés komoly visszajelzése annak, hogy a borász jó úton jár.

– Nagyon örülünk a díjnak – fogalmazott a kiváló borász. – A most kiérdemelt első helyezés a borvidék és az itt dolgozó szakemberek kvalitásait is jelzi. A chardonnay-ról elmondható, hogy egy népszerű világfajta, amely igazi otthonra lelt a Neszmélyi borvidéken. Az esetünkben igazi birtokborról beszélhetünk, amely többféle dűlő termésének házasításából készült, reduktív, ránk jellemző technológiával.

A győztes nedű - Hilltop Kamocsay Prémium Chardonnay 2019 egy birtokbor, amely acéltartályokban érlelődő, reduktív feldolgozású fehérbor, és 14 hónap után palackozzák. Ez a nedű minden porcikájában érett, és a Kamocsay Prémium-borcsalád egyik legsikeresebb tagja, a Kamocsay-stílusjegyek, intenzitás, tisztaság, eleven, csillogó savak, a szokottnál nagyobb koncentráció, komplexitás, illetve a jó ihatóság különösen „ragyogóan” nyilvánulnak meg benne.