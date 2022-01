Ilyen volt Tardos(bánya), ilyenek voltunk tardosiak címmel rendezek nagy sikerrel fotókiállítást tavaly az országos szlovák nap alkalmából Tardoson. Folytatásként most a község nyilvános közösségi oldalán január elejétől minden nap egy-egy újabb fotó bukkan fel a hírfolyamban, visszarepítve a látogatókat a település múltjába. Csabán Tibor, az „admint” mesélt az ötletről.

Tibor elmondta, hogy kulturális szervezőként hetente lát jó és kivitelezhető koncepciókat a Nemzeti Művelődési Intézet jogyakorlaON.hu oldalán. Valamikor az óév vége felé, az említett honlapon látott régi felvételekből összeállított sikeres projektet. Ekkor már érlelődött benne az elképzelés. Az igazi motivációt a karácsony előtt, a falu közösségi oldalának egyik kedvelőjétől, Kostyál Gergelytől kapott, ’40-es évekből származó osztálykép jelentette. Ez volt az első megosztott fotó.

A sorozat nyitóképén az 1948-1949-es 3.-4. osztály látható (Forrás: Tardos Község/ Facebook)

Azóta, a nyilvános elérésnek köszönhetően, a világ bármely részén élő tardosiak láthattak fényképeket az elmúlt évszázadból, egyebek mellett a községről, a tűzoltókról, az énekkarról, focicsapatról, elsőáldozásról... Tibor, Stalter Judit írónő gondolatát tartja a projekthez leginkább illőnek: „Aki nem ismeri a múltját, nem igazodik el a jelenben, és nem tudja a jövőjét sem építeni”.

Lakodalmas készülődés 1961-ben (Forrás: Tardos Község/ Facebook)

Csabán Tibortól azt is megtudtuk, hogy a múlt évben, a kiállítás előtt rengeteg fotót digitalizáltak, ám most újra érkeznek a közösségi házba a fotográfiák. Ez bizonyítja, jó ötlet volt a fényképek ilyetén közzététele. Fontos, hogy a helyben és a településtől távol lévő tardosiak mellett, az ebben az évezredben a községbe költözők is megismerjék, milyen volt a lakóhelyük az elmúlt évszázadban, és milyen a hagyományai, mi jellemezte az itt élőket.

Tibor Tardos közösségi oldalának adminisztrátoraként nemcsak azt látja – amit mindenki –, hogy kiknek tetszenek a régmúlt megörökített pillanatai, hanem azt is, hogy hány embert ért el a bejegyzés. Mindkét adat és a lájkolók „névsora” is kellemes meglepetést okozott. Tardoson terveznek egy újabb fotókiállítást, hiszen tudják, hogy még vannak a községben olyanok, akik nem használnak internetet, vagy nem tagjai a közösségi oldalnak.