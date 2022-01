A közelmúltban ünnepelte megnyitásának 70. évfordulóját a Tatai Edzőtábor, ennek alkalmából Tata önkormányzata ünnepi megemlékezést szervezett a helyi Pálma Rendezvényházban. Az eseményen egykori olimpikonok, valamint több korábbi táborvezető is megjelent és megosztotta korábbi élményeit a jelenlévőkkel. Három egykori igazgató visszaemlékezését adjuk közre.

Reining István majdnem másfél évtizeden keresztül, 1986-tól 2000-ig irányította az edzőtábort, ráadásul tatai lakosként.

– Az én vezetésem idején minden olimpia előtt végeztünk fejlesztéseket, így folyamatosan nőtt a táborba érkezők kiszolgálásának színvonala. Az volt az elvem, hogy a sportolók számára biztosítsunk olyan körülményeket, mintha otthon lennének. A 90-es évek elején Gallov Rezső volt az Országos Testnevelési és Sporthivatal vezetője. Rá mindig számíthattam, bár a tábor éves költségvetését saját forrásból kellett kiegészítenünk. 1991-ben például 91 millió forint volt ez az összeg, ebből 57-et az állam adott. A többit mi gazdálkodtuk ki többek között a bérleti díjakból, amelyek nem csak a sport területéről érkeztek, hiszen más típusú rendezvényekre is ki lehetett bérelni a tábort, amely szállodaként is szolgált – fejtette ki a tábor egykor vezetője, aki beszélt a létesítmény belső életéről is.

A legnagyobbakat kőbe vésik (Forrás: Olimpiai Edzőtábor Tata/ Facebook)

– A labdarúgók mindig külön kasztot képviseltek, lehetőleg még az étkezéseknél sem keveredtek más sportolókkal. Bár ebből voltak konfliktusaim, megszüntettem a futballisták „kiváltságait”. Végül kialakult egy rend a sportolók között, legfeljebb a különböző kultúrák találkozása okozott problémákat – emlékezett vissza a sportvezető.

Horváthy Lóránt 2000-től 2002-ig állt az intézmény élén.

– Büszke vagyok rá, hogy tataiként vezethettem az edzőtábort. Izgalmas kihívás volt, sok szép dolgot vittünk véghez. A tatai diákok számára is ki tudtuk nyitni a tábort, kiadványt szerkesztettünk az edzőtábor megnyitásának 50. évfordulója alkalmából, emellett felújítottuk az éttermet és megkezdtük a tanuszoda felépítését. Ment a szekér, sok pluszrendezvénynek is helyet adtunk, az ezekből befolyó többletbevétellel is segítve a működést. Mély nyomot hagyott bennem a futballpálya alatti katonai temető exhumálása. Több mint 700 csontváz került elő, még az atlétikapálya rekortánja alól is – tudtuk meg a korábbi igazgatótól.

A Tatai Olimpiai Központ az ország egyik legismertebb sportlétesítménye (Forrás: Olimpiai Edzőtábor Tata/ Facebook)

– Felemelő érzés volt tataiként vezetni a tábort és komoly feladat is egyben. Külföldről is szívesen jöttek ide a sportolók, rangja volt az edzőtábornak – összegzett Horváthy Lóránt, aki tagja a tatai önkormányzat képviselő-testületének, emellett elnöke a Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetségének.

Tompa Andor 2009-től 2015-ig volt az edzőtábor igazgatója.

– Magyarországon akkoriban két létesítmény vezetése jelentett igazán nagy kihívást: az egyik a Népstadion, a másik a Tatai Edzőtábor volt. Szülővárosomban, Nyíregyházán is hasonló területen dolgoztam, innen kaptam a felkérést az edzőtábor vezetésére. Nagy megtiszteltetés volt ez számomra, egyben életem egyik legnagyobb szerencséje. Nagyon szép időszak volt ez a hat év, amelyet követően Tatán telepedtem le – nyilatkozta a Sportlétesítmények Magyarországi Szövetségének elnöke, egyben a tatai önkormányzat sportreferense.