A Templom téri Mikulás-fogadás annyira megtetszett mindenkinek, hogy idén az invitálót már ennek megfelelően küldték a hivatalból az Északi-sarkra. A hagyományokhoz hűen december 5-én érkezett a falu központjába hintójával és manósegítőjével Joulupukki, azaz Karácsonyapó.

Tardoson ezen a napon havazásra ébredtek, de délutánra elolvadt a hó, ezért a rénszarvasok a szánnal együtt Lappföldön maradtak. De az most is előfordult, hogy a kisebbek megijedtek a télapótól, persze a nagy többség örömmel, érdeklődéssel fogadta, és nehezen, de kivárta, hogy szólhasson a Nagyszakállúhoz. Voltak, akik szavaltak, voltak szlovákul éneklő óvodások, sőt, rajzokat is kapott a Mikulás a hálás, többé-kevésbé türelmes nebulóktól. Az ajándékokat, csomagokat – a faluba már kissé fáradtan érkező Mikulás – a hintóról nyújtotta a mosolygó gyerkőcöknek.