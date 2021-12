A december 12-e vasárnapi menetrendváltástól a Budapest-Győr-Hegyeshalom és a Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal egyes járatain is közlekednek majd a KISS járművek, amelyekből egyre több járat áll forgalomba a Budapest-Újszász-Szolnok, a váci és az esztergomi elővárosi vonalon is – jelentették be december 11-én szombaton a MÁV sajtótájékoztatóján. A menetrendváltás előtti este – szombati munkanap lévén – elindul az első KISS a Budapest–Győr vasútvonalon, Budapest-Kelenföldről 18:10-kor gördül ki G10-es vonatként.