Egy év kihagyás után rendezhette meg újra hagyományos karácsonyi koncertjét a helyi művelődési házban a Mogyorósbányai Fúvószenekar, amely ezúttal is változatos repertoárral kedveskedett az érdeklődőknek. Kacser Melinda, a hangverseny moderátora köszöntötte a vendégeket, majd elhangzott, hogy a pandémia megtanította őket arra, hogy megbecsüljék az együtt töltött minőségi időt. A zenészek ugyanis a kényszerszünet alatt döbbentek rá, hogy mennyire hiányoznak számukra a kulturális események.

A műsort egy vérbeli katonai indulóval, a Magyar Virtussal indították, ami az Osztrák–Magyar Monarchia világát idézte meg, majd következett Kees Vlak holland zeneszerző Alfred Bösendorfer álnéven publikált műve, a Kis Magyar Rapszódia. A hagyományokhoz híven a zenekar különlegesebb darabokat is eljátszott: a Buffalo Dances-ben tradicionális indián motívumok is fellelhetők, sőt a karácsonyi szerzemények és ismert magyar mesék betétdalai mellett még a Bosszúállók című film zenéje is elhangzott.

A koncerten beszédet mondott Kriszeg Erik, a zenekar elnöke, aki megjegyezte: az 1924-ben alakult együttes az elmúlt évtizedekben megélt több nehéz időszakot, de a zene szeretete és összetartó ereje mindig átlendítette őket a holtponton. Hullámvasúthoz hasonlította az idei évet, hiszen az első néhány hónap a lezárásokról szólt, igaz később újraindult az élet és nem hagyták zene nélkül a közönségüket. Köszönetet mondtak Havrancsik Tibor polgármesternek az egész éves támogatásért és kisebb ajándékkal köszöntötték a jubiláló zenésztársakat is.