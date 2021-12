Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése című projekt keretében 214,50 millió forint vissza nem térítendő támogatásból megvalósult az Arany János Óvoda infrastrukturális és a szakmai fejlesztése. Az óvoda 158 férőhelyesre bővült, s háromszáz négyzetméterrel nagyobb alapterület szolgálja a gyerekek és az itt dolgozók kényelmét.

Az Óvodafejlesztés Tatabányán–Arany János Óvoda című TOP-os pályázat keretében megújult a régi épület, bővült az alapterülete az összekötő és a használaton kívüli szárny egy részének beépítésével. Fejlesztő szobákat, fogadóórák, eszközök tárolására alkalmas helyiségeket alakította ki. Gyermekmosdó, sószoba, irattár, nevelőtestületi és könyvtárszoba létesült. Az új épületszárnyban tornaszoba kapott helyet, a hozzá tartozó eszközökkel és szertárral. Egyéni fejlesztést szolgáló speciális felszerelések beszerzésére is sor került, valamint az ott dolgozók munkáját segítő eszközöket is kapott az óvoda. Az egész épületre vonatkozó energetikai felújítás, valamint akadálymentesítés is része volt a felújításnak.