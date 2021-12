Az idén megalakulásának 35. évfordulóját ünneplő komáromi Garabonciás Néptáncegyüttes ebben az évben is megrendezte hagyományos, valamennyi növendékkorosztályt felvonultató András-napi gálaműsorát az almásfüzitői Petőfi Sándor Művelődési Házban. A jeles naphoz kötődő táncokat és vigasságokat bemutató programot még az együttes alapítói álmodták meg, azóta minden esztendőben megszervezik az eseményt. A Garabonciás mellett a tatai Pötörke Néptáncegyüttes is ropta a színpadon a különféle tájegységek táncait. A Garabonciás szatmári, bajnai, boncidai és kalotaszegi táncokat mutatott be, a pötörkés táncosok mezőségi és rábaközi táncokkal színesítették az estét.