A kampány azért indult meg, hogy az ünnepekre történő felkészülés biztonságban történhessen. A cél az, hogy minél kevesebben váljanak bűncselekmény áldozatává. Ennek érdekében az adventi készülődés időszakában december 10-én, 14-én és 16-án is találkozhatnak bűnmegelőzési szakemberekkel az érdeklődők Tatabányán. A december 14-én és 16-án 10:00 és 12:00 óra között tartandó kitelepülés során a rendőrök a Police Coffee elnevezésű programmal is várják az érdeklődőket, amelynek keretében a bűnmegelőzési tanácsok mellett egy pohár meleg kávéval/kakaóval is kedveskednek a bűnmegelőzési kollégák.

Fotó: police.hu