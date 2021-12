Az átalakulás érintette a társaság magyarországi egységét, az SK Battery Hungary Kft.-t is, melynek neve 2021. november 16-tól, a cégbírósági bejegyzéssel SK On Hungary Kft.-re változott. A névváltozás kifejezi az átalakulást is, ugyanis a komáromi vállalat új tulajdonosa az SK On Co. Ltd. lett, mely az SK Innovation 100 százalékos tulajdonú leányvállalata.