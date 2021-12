– A tesztüzem annyit jelent, hogy bár a büfé valószínűleg nyitva lesz, de előfordulhat, hogy nem minden szolgáltatás lesz elérhető – jeget azonban varázsolunk a nagypályára, így a leglényegesebb feltétel adott lesz, hogy fogadhassuk a vendégeket – magyarázta a PTSE elnöke, aki a Tatabányai Polipok Hockey Club egyik edzője is. Elmondta azt is, hogy az előkészületek javában folynak, jelenleg a pénztárhelyiséget rendezik be. A leendő kollégákkal egyeztetnek a működés napi gyakorlatáról. Hozzátette, hogy a kis pálya már csaknem egy hónapja működik, amin folyamatosan gyakorolnak a jeges szakágak – így a hokisok, a curling, a gyorskocsolyások és a műkorcsolyások is.