– Ár és minőség. Ezekre kell odafigyelni – feleli Csongrádi Endre, mikor arról kérdezzük, mi tartja őket még ma is életben, és hogyan lehetséges versenyképesnek maradni a gyorséttermi láncok egyre növekvő kínálata mellett. A városban „Dixie bácsiként” ismert tulajdonos szakmája kezdetben más volt, és csak a véletlen hozta, hogy végül a vendéglátásban kötött ki. Az elmúlt néhány évtized igazolja, hogy döntése helyes volt: 1989. június 16-án, pénteken megnyílt és azóta is üzemel Tatabánya első hamburgerezője. Ezzel a világméretű hálózatot, a McDonald's-ot is megelőzte a megyeszékhelyen, az ugyanis öt évvel később nyílt meg.