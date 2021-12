Hozzátette: emellett több fejlesztést is végrehajtottunk az elmúlt időszakban azért, hogy a tatai kisgyermekek a szabadban minél jobb körülmények között játszhassanak. Szintén modern gumiburkolattal láttuk el a Bartók Béla Óvoda udvarát, játszóvárat kapott a Szivárvány Óvoda, egy új hintával bővült a kinti játékszerek sora az agostyáni Bergengócia Óvodában ahol térkő burkolattal is kiegészült az udvar, valamint az önkormányzat támogatásával a Kertvárosi Óvoda is újabb játékelemekkel gazdagodott. Látható, hogy a tatai oktatási-nevelési intézmények belső tereinek fejlesztései mellett a külső terek folyamatos korszerűsítését is elvégezzük annak érdekében, hogy biztonságos, modern körülmények között mozoghassanak a gyerekek a szabadtéren.