Az első és az utolsó adventi vasárnapon fényfestéssel és csillagszóró-játszótérrel is várják a komáromiakat, december 5-én pedig a Mikulás is megérkezik a Szabadság térre. Az első hétvégén a történelmi egyházak képviselőivel gyújtanak gyertyát 17 órakor, az utolsó alkalommal pedig szeretetvendégséggel, süteménnyel, teával és a forralt borral is várják az ünnepelni vágyókat. Fellép Csengeri Attila és Tunyogi Bernadett, akik karácsonyi dallamokkal érkeznek a színpadra. Emellett minden hétvégén kilátogatnak a Szabadság térre a vásárosok is, akik forró italokat, finomságokat kínálnak majd.