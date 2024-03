Mint arról lapunk is beszámolt, március 24-én, vasárnap tömegszerencsétlenség történt a rallyn. A rendőrség közölte, hogy 12 óra 20 perc körül a 1126-os számú úton Lábatlan és Bajót között, a 6-os kilométerszelvényben az egyik versenyautó letért a kijelölt útszakaszról, megcsúszott majd az út menti füves területen tartózkodó nézők közé csapódott. A police.hu tájékoztatása szerint a baleset a nézők elől elzárt területen következett be, az érdeklődőket tábla is figyelmeztette arra, hogy tiltott helyen tartózkodva figyelik a futamot.

A szerencsétlenül járt autó, miközben éppen szállítják el a rallyverseny helyszínéről

Forrás: 24 Óra

Ismeretlen tettes ellen indult eljárás a rallyn bekövetkezett baleset miatt

A rendőrség azt is közölte, hogy a baleset következtében három férfi és egy nő a helyszínen életét vesztette, ketten életveszélyes, öten súlyos, egy fő könnyű sérüléseket szenvedett. Bár a közösségi oldalakon különböző szóbeszédek terjengtek arról, hogy az egyik elhunyt személy fiatalkorú volt, a police.hu-n megjelent közleményben az szerepel, hogy a halálos áldozatok között gyermek nincs.