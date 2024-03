Sokak vágyakoznak Nike cipő után, ám nem mindenkinek futja rá, vagy csak könnyebb ingyen hozzájutni. Tatabányán egy férfi és egy nő is úgy döntött, hogy nekik szükségük van egy ilyen márkájú cipőre, azonban a fizetést azt inkább hanyagolnák. Pechjükre a kamera is felvette magánakciójukat, így most lopás keresi őket a hatóság.

Megbabonázta őket a Nike cipő az üzletben

Forrás: police.hu

Kezükhöz tapadt a Nike cipő

A rendőrség tájékoztatása szerint a Tatabányai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat ismeretlen tettes ellen lopás elkövetése miatt. Ez idáig ismeretlen férfi egy tatabányai üzletből cipőt tulajdonított el. Az elkövetőről kamerafelvételek készültek.

Annyira tetszett neki a Nike cipő, hogy nem tudta otthagyni, de fizetni elfelejtett

Forrás: police.hu

A rendőrség várja azok jelentkezését, akik a bűncselekmény elkövetőjével kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek. Kérjük, hogy amennyiben információja van, tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívón vagy a 34-517-777-es telefonszámon.

A rendőrség szintén a honlapján adott tájékoztatást arról, hogy egy nővel szemben is eljárást folytat ismeretlen tettes ellen lopás bűntett gyanúja miatt. Az ezidáig ismeretlen nő egy tatabányai áruházban egy gyermek Nike cipőt tulajdonított el. Az elkövetőről kamerafelvétel készült.

Gyerekének lophatta a Nike cipőt a nő, de mindent vett a kamera

Forrás: police.hu

A rendőrség várja azok jelentkezését, akik a bűncselekmény elkövetőjével kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek. Kérjük, hogy amennyiben információja van, tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívón vagy a 34-517-777-es telefonszámon.