A Hotel Silvanus számára ez a hétvége örökké emlékezetes marad, sajnos azonban nem pozitív értelemben. A Dunakanyar ékszerének is tartott hotelben szombat délelőtt csaptak fel hatalmas lángok, melyek szinte teljesen elpusztították az épület 4. emeletét és tetőszerkezetét. A szombati szerencsétlenség helyszínén rengeteg tűzoltó dolgozott, Komárom-Esztergom vármegyéből is több egység segített megfékezni a félelmetes tüzet. Az esetről a katasztrófavédők sokkoló fotókat is közöltek.

Most elszomorító a látvány a Hotel Silvanus tetejéről a kilátás

Forrás: Facebook/Kocsi Tűzoltó Egyesület

Lángokban állt a Hotel Silvanus

Ahogy arról beszámoltunk, a tűz keletkezésekor kétszáz vendég tartózkodott a hotelben, nekik szerencsére időben sikerült elhagyniuk az épületet. A gyorsan terjedő lángok akkora sötét füstfelhőt generáltak, hogy szinte a Dunakanyar minden pontjáról lehetett látni. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán arról írt, hogy a helyszínen a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a szentendrei, esztergomi és fővárosi hivatásos, valamint zuglói, szentendrei, rózsadombi, délegyházi, gyömrői, szigetmonostori, visegrádi, pilisborosjenői, komáromi, banai, alcsútdobozi, kocsi és leányfalvi önkéntes tűzoltók dolgoztak. Az oltást a fővárosi, váci, gödöllői, bicskei, ácsi, üllői, nagykátai, szigetszentmiklósi és budaörsi vízszállítók is segítették. Végül 14 vízsugárral sikerült előbb körülhatárolni, majd eloltani a pokoli tüzet.

Az utcára menekült vendégek melegedőkben és buszokban húzták meg magukat a tűzoltói munka alatt. Az eset során szerencsére nem sérült meg senki. Pintér Róbert hoteligazgató elmondása szerint valószínűleg elektromos probléma okozhatta a tüzet, ami az épület 4. emeletéről indult ki - számolt be róla az Origo. A vendégek közül akik szerettek volna, hazamehettek, a többieknek a hotel alkalmazottai foglaltak új szobát.

Ez a helyzet a foglalásokkal

Pintér Róbert Igazgató szombat este az MTI-nek azt is elmondta, hogy 143 szoba volt kiadva a tragédia napján a hotelben, ahol a hétvégén egy nemzetközi konferenciát is tartottak volna, de így azt a fővárosba kellett áthelyezni. A vezető a meglévő foglalásokról is szót ejtett.

A jövőbeni foglalási lehetőségek megnyitása a következő hetek válasza és annak is a függvénye, hogy a szombati és a vasárnapi felmérések milyen eredményre vezetnek

– fejtette ki az igazgató.

A pokoli tűzről megállás nélkül kerültek fel a videók és fotók a világhálóra. A mentésben résztvevő kocsi tűzoltók is posztoltak pár sokkoló felvételt közösségi oldalukon.

Borzasztó órákon vagyunk túl!

A Hotel Silvanus az esettel kapcsolatban még szombat este posztolt közösségi oldalán. Mint írták, köszönik a kitartó és fáradhatatlan munkát a tűzoltónak és minden segédkező önkéntesnek, valamint a helyi vendéglátóknak és szállodáknak az önzetlen segítséget. A köszönő sorok mellé pár elszomorító fotót is csatoltak az épületben uralkodó áldatlan állapotokról. A bejegyzés alatt záporoznak folyamatosan a hozzászólások, mindenki az együttérzését fejezi ki.

A borzasztó tűzről az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság is rengeteg fotót osztott meg. Ezeket most galéria formájában mutatjuk meg. A látvány elszomorító és borzalmas.