Van segítség

Az Áldozatsegítő Központok és az Áldozatsegítő Vonal is ingyenesen segítenek azoknak, akik ezt igénylik. Ha valaki úgy érzi, hogy áldozattá vált, és segítségre van szüksége, több módon is gyors, hathatós segítséghez juthat. A hét minden napján, éjjel-nappal, ingyenesen hívható az Áldozatsegítő Vonal 06-80-225-225-ös telefonszáma, vagy közvetlenül is fordulhat az érintett az áldozatsegítő támogatások igénybevétele érdekében bármely fővárosi és megyei kormányhivatal áldozatsegítési feladatokat ellátó szervezeti egységeihez. Az Áldozatsegítő Központ honlapján arról is írnak, hogy a szolgálatok felvilágosítást adnak az áldozatoknak a jogaikról, kötelezettségeikről, lehetőségeikről; érzelmi, pszichológiai támogatást nyújtanak; jogi tanácsot adnak és gyakorlati segítséget biztosítanak; szükség esetén ügyvédi segítség igénybevételéhez is hozzásegítik az áldozatot; krízishelyzet fennállása esetén azonnali pénzügyi segélyt adhatnak