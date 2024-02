A Ripost információi szerint egy óvónőt támadott meg egy férfi Tatabányán pénteken reggel, mikor előbbi egy játszótér mellett ment át. A Kemma.hu-nak egy olvasónk arról számolt be, hogy úgy tudják, a közeli tízemeletesekbe, egy pékségbe rohant be az asszony, nem sokkal később pedig a rendőrség és a mentőszolgálat is megérkezett a helyszínre. Egy helyi postás nyomán az a szóbeszéd járja a környéken, hogy a nőt bántalmazta is támadója, aki hajléktalan. Emellett azt is beszélik, hogy a férfi meg akarta erőszakolni az asszonyt.

Kaszap Réka, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa arról tájékoztatta a Kemma.hu-t, hogy a helyszínről egy 40 év körüli nőt szállítottak könnyebb sérülésekkel kórházba. A vármegyei rendőr-főkapitányságnál is érdeklődtünk az eset kapcsán. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság a nyomozás érdekeire tekintettel nem adott bővebb tájékoztatást az esetről.