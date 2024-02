Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára közösségi oldalán olyan dossziékra hívjuk fel a figyelmet, amelyeket a Történeti Levéltár levéltárosai a közelmúltban dolgoztak fel, és eddig még sem tudományos kutatók, sem állampolgári betekintők nem látták. Most is egy ilyen eset részleteibe avatták be követőiket. Iró Imre fedőnevű 3/2-es informátor 1967. február és 1970. március közötti dossziéjából egy komáromi eset látott napvilágot.

Az ügynök feladata az volt, hogy a Komáromnál megforduló külföldi hajók legénységét ellenőrizze, de jelentett nemzetközi vonatok ellenőrzéséről is. Ezekben a jelentésekben csempészésről, ellenséges megnyilvánulásokról, nyugati kapcsolattal rendelkező komáromi lakosokról számolt be. Ebben a jelentésében a a Panonia nemzetközi gyorsvonaton utazó jugoszláv fegyvercsem­pészek ügyét részletezte.

Iró Imre az említett vonaton teljesített szolgálatot. Komárnót elhagyva két jugoszláv utas magatartása vált gyanússá számára. A két utas ellenőrzésekor a csomagjaikban nem talált semmi rendelleneset. Azonban a személyi ellenőrzés során derült fény az igazságra. Az egyik utasnál 10, míg a másiknál 8 darab pisztolyra bukkant.

Az esetet rögtön jegyzőkönyvezte, majd a két jugoszláv fegyvercsempészt átadta a komáromi állomáson a határőröknek. Jelentésében arról is tájékoztatást adott, hogy a szóban forgó időben nagymértékben elterjedt a fegyvercsempészés a jugosz­láv állampolgárok részéről.