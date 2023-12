A Turul Front és a Turul Ultrái is meglepték a szolgálatban lévő mentőket. Mint közsségi oldalukon meg is mutatták, különböző finomságokkal érkeztek hozzájuk a drukkerek. Az aranyszívű szurkoóktól egyébként nem áll távol a segítség: a közelmúltban jótékonysági akciókat is hirdettek.

Nem ez volt azonban az egyetlen meglepetés a dózsakerti állomáson. Az Országos Mentőállomás karácsonyfát küldött nekik, S-né Bedő Edit pedig egy kedves kis kandallót készített, amiben nem természetesen nem tűz, hanem fény ropog. A mentőállomás közösségi oldalán természetesen boldog karácsonyt kívántak mindenkinek, és megköszönték a sok-sok üdvözletet is, amit kaptak.

A képek tanúsága szerint még Guszti macska is csodájára járt a kandallónak, alaposan megvizsgálva azt. Mint ismert, a vörös kandúrért rengetegen aggódtak, amikor nyoma veszett, de azóta mondhatni igazi sztár lett. Már a tévében is szerepelt, és mi is megmutattuk, hogyan vette birtokba újra a birodalmát, vagyis a mentőállomást.