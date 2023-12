Jótékonysági akciókat hirdettek a Turul Ultrái és Turul Front csoportok, valamint a Turul's Miners Sportegyesület. Nem először. Az előbbiek többek között tartós élelmiszer-adományokat várnak, utóbbiak pedig ismét kupakokat gyűjtenek.

– A kupakgyűjtés nyáron sajnos nagyon leállt, mert a MOL átvette a műanyag hulladékok begyűjtését. Azóta már cégek szerződtek a MOL-lal és újra lehet a kupakokat gyűjteni és leadni. Még mindig sokan azt hiszik, hogy nem lehet gyűjteni, nem tudják, hogy szeptemberben újra találtunk céget ahol átveszik – hívta fel a figyelmet Erős Árpád, a Turul's Miners Sportegyesület elnöke.

A gyűjtésből befolyó összegből egy tatabányai kislány, Lilla kezeléseit támogatják. A négy éves gyermek egy ritka genetikai eltérés miatt pár napos kora óta epilepsziával él, generalizált hipotón. A betegsége miatt a fejlődése megkésett. Életminőségének javítása érdekében gyógytornára, kezelésekre, fejlesztésekre van szüksége.

– Minden támogatás jól jön és a kupakokból bár lassan, de több tonna is össze tud jönni, és ez az összeg is segítség a családnak. Nem utolsó sorban így több tonna műanyag hulladéktól mentjük meg a környezetünket is, mert sajnos ezeknek a kupakoknak a nagy része nem a kukákban landol. Fontos még megjegyezni, hogy azokról a flakonokról amihez hozzá van “kötve“, egy könnyű mozdulattal leszedhető. Egyesületünk évek óta részt vesz gyűjtésekben, legutóbb a Vármegyei Civil központ adománygyűjtéséhez járultunk hozzá – emelte ki.

A kupakgyűjtő szívek az alábbi helyszíneken találhatóak:

OBI áruház melletti kupakgyűjtő szív

Bányász Lámpa – Sárberek tanoda közzel szemben

Béla Király Körtéri Közösségi Ház

Pólya György Általános Iskola Udvara

Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek Otthona - Cseri utca 34.

Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Margit Idősek Otthona - Május 1 park

Tatabánya Kertváros Bányász Művelődési Ház

További kupak átvételi helyek:

Berghold Mónika Hairville Fodrászat - Tatabánya Mártírok útja 76.

Europlast Ajtó Ablak - Dózsa György út 10.

KonzumBio Biobolt - Dózsa György út 61.

Bau Mandala Munkavédelmi Üzlet - Dózsa György út 62.

A Turul Ultrái és Turul Front csoportok a Szent Márton Központ számára gyűjtenek, akik a gyermekek és családok számára adnak átmeneti otthont.

– Tartós élelmiszert, tisztálkodási szereket és ruhát gyűjtünk – mondta el lapunknak Bakonyi Tibor, a szurkolói csoport egyik tagja.

Amennyiben valaki tud és szeretne adományozni, azt a [email protected] email címen tudja jelezni december 23. 14:00 óráig. A lelátón hosszú évek után lett egység, nem csak focin belül, hanem a foci és kézi szurkolótábor is közösen dolgozik. A jótékonysági akciójuk is egy remek példa erre.