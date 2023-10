Ahogy arról már beszámoltunk, május 23-án az esztergomi munkásszállónál volt szükség rendőrökre, mert ott egy férfi teljesen bekattant, szobájában és a folyosón is rongált. Most az Esztergomi Járásbíróság büntetővégzést hozott vele szemben. A bíróság a férfival szemben 200 ezer forint pénzbüntetést szabott ki. Dr. Horváth Sándortól, a megyei főügyészség szóvivőjétől megtudtuk, hogy a büntetővégzés jogerős, azt az ügyész is tudomásul vette.

A férfi dühös lett, hangosan szitkozódott, káromkodott, a helyszínre érkező rendőröket is szidta, ököllel három alkalommal beleütött a szálló szobájának falába, amelynek következtében a gipszkarton fal beszakadt. Ezután a szálló folyosóján több személy jelenlétében a telefonját a földhöz vágta és a szálló folyosóján lévő faliképbe ütött ököllel, amely kép üvegborítása összetört. A férfit ezt követően fékezték meg a jelenlévő rendőrök. A férfi által okozott kár nem haladja meg az 50 ezer forintot.