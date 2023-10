A férfi a nevelt gyerekeit a kezdetektől fogva nem szerette. 2018. nyarától 2022. augusztusáig a 7 és 10 éves fiút rendszeresen ittasan bántalmazta: ököllel ütötte a fejüket, megfejelte őket, valamint bakancsban megrugdosta őket. Hogy a bántalmazás ne derüljön ki, a gyermekek napokig nem mehettek ki a házból. De az is előfordult, hogy mindhárom nevelt gyerekét a lakásban a falhoz állította, egy pohár vizet a fejük fölé kellett tartaniuk és ha a pohárból kiloccsant a víz, akkor a gyerekek fejét ököllel megütötte. Egy alkalommal pedig az egyik gyermek fejét beleverte az udvaron lévő lépcsőbe.

A férfi nem érte be a gyerekek ütlegelésével, rendszeresen bántalmazta a feleségét is: ököllel ütötte, megrugdosta, valamint le is köpte. Még állapotosan is többször bántalmazta, a mindenórás édesanya fejét ököllel ütötte és belerúgott a hasába. Az egyik ilyen bántalmazás után olyan súlyosan megsérült a nő, hogy kórházba kellett szállítani.

Az anya is ütött

A 2010-ben született lánynak a vádlottak közös gyermekeire naponta kellett vigyáznia, fürdette őket, éjszaka felkelt hozzájuk, ő vitte őket játszótérre, emellett a házimunkában is részt kellett vennie, takarított, főzött, mosott. Mindeközben az édesanya sok esetben feküdt az ágyban és a tévét nézte. A lány az iskolában több alkalommal álló helyzetben vagy a padra dőlve aludt el. De az anya is többször bántalmazta a lányát: tenyérrel megpofozta, ököllel a fejét ütötte, a hajánál fogva a földre húzta és ott megrugdosta, valamint seprűnyéllel is ütötte. A két fiát sem kímélte nagy erővel, tenyérrel ráütött a hátukra.