Mivel az árajánlatuk magasabb volt, mint a Falusi CSOK-ra kapható felújítási támogatás, azt beszélték meg, hogy a különbözetet a család havonta fizeti ki a vállalkozónak. Azonban a férfi anyagköltségre hivatkozva 770 ezer forint előleget mégis elkért, amit át is adott neki a család. Majd az állítólagos vállalkozó eltűnt három hétre. Utólag Gabriella már úgy gondolja, hogy jobb lett volna, ha végleg eltűnik.

Tényleg rossz állapotban volt a tető, a plafon is megsínylette

Forrás: Beküldött

– Pénteken 11 órára ért ide és elkezdte csinálni a tetőt. Úgy lekapta a cserepeket, hogy szanaszét törtek, pedig előtte mondtunk, hogy szeretnénk felhasználni még azokat. Utána, mint aki jól végezte dolgát ott akarta hagyni tető nélkül a házat. Én mondtam neki, hogy estére esőt mondanak, úgyhogy csináljon valamit vele. Végül gyorsan feldobtak egy fóliát, leszögezte, majd mondta hogy szombaton jön. El is kezdett esni nem sokkal később, úgy hogy négy helyen be is áztunk, amiről képeket is küldtem neki. Erre a válasza csak annyi volt, hogy holnap kijavítják. Szombaton még mindig esett az eső, amikor délben megjelentek, hogy folytassák a tető bontását. Majd elkezdett megint pénzt követelni. Azonban megmondtuk neki, hogy tőlünk nem kap semmit, hiszen egyszer már átadtunk nem is kevés előleget. Erre teljesen kikelt magából, fenyegetőzött, végül elmentek tető nélkül hagyva a házunkat, ami megint beázott, már újabb helyeken is – mesélte Gabriella, aki a vállalkozó munkáját látva, már nem is akarta, hogy visszajöjjenek dolgozni.

Úgy beázott a ház, hogy mindenhol folyt a víz

Forrás: Beküldött

– Folyt a csillár mellett a mennyezetből a víz. Minden teljesen szétázott, a bútorokat ki kellett dobnunk. Végül a férjem úgy döntött, hogy megpróbálja rendesen befedni a tetőt, azonban leesett a lépcsőn és szilánkosra törte a bokáját. Meg kellett műteni, így most a munkája és a megélhetésünk is veszélyben. Közben nagy nehezen találtunk egy ácsot, aki most megígérte, hogy megcsinálja a tetőt, azonban még máshol van munkája. Egyelőre rendesen lefedte nekünk fóliával, hogy addig se ázzunk be jobban – mutatta a tetőt Gabriella, aki négy gyerekkel maradt a fedél nélküli házban. Közben a csaló vállalkozó is visszatért egy társasággal pénzt követelve és rendőrrel fenyegetőzve, de Gabriella nem ijedt meg tőlük.

Így próbáltak meg védekezni a beázás ellen

Forrás: Beküldött

– A vállalkozó felesége feltett minket a Facebookra, egy csalókkal foglalkozó oldalra. Azt állította, hogy mi szegtük meg a szerződést és tartozunk nekik 2,5 millió forinttal. A házunkhoz is ide jöttek és követelték tőlünk azt az anyagot, amit meg se vettek. Üzenetekben is fenyegetőztek, hogy fizessük ki őket folyamatosan arra hivatkoztak, hogy szerződésük van velünk. Azonban mi nem ijedünk meg tőlük, és többet nem engedjük be őket a kapun. Elmentem a rendőrségre és feljelentést tettem zaklatásért, becsületsértésért, illetve rágalmazásért. Illetve kerestem olyan családokat, akiket hozzánk hasonlóan valamilyen formában megkárosítottak. Most együtt szeretnénk feljelentést tenni ellenük csalás miatt. Egyrészt, hogy vissza kapjuk a pénzünket és fizessenek kártérítést a szétázott házért és a bútorainkért. Illetve, hogy másokat ne verhessenek már át többet – szögezte le Gabriella.

