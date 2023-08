Mint arról mi is beszámoltunk, pokoli vihar tombolt hétfő éjjel a vármegye területén. Több olvasónk és a szerkesztőségünk munkatársai is hatalmas szélről, folyamatos villámokról és házrengető dörgésekről számolt be. Ezért is meglepő, hogy a hatalmas égzengés és erős szél nem adott sok feladatot a vármegyei tűzoltóknak. Varga Mihály Sebestyén tű. főhadnagy, a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől megtudtuk, hogy se személyi sérülés nem történt.