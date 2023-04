Mint ahogyan arról már korábban beszámoltunk, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a Police.hu-n közölte, hogy idén is tart huszonnégy órás sebességmérő akciót a rendőrség április 21-én reggel 6 órától.

Ennek értelmében április 21-én 6 órától április 22-én 6 óráig sebességellenőrzést hajt végre a rendőrség országos akciója keretén belül megyénk útjain is. Csak úgy, mint az előző alkalommal, úgy idén is várja a rendőrség az állampolgárok javaslatait az idei ellenőrzési pontokra (Komárom-Esztergom vármegyében a [email protected] email-címre), amelyre tavaly is rengeteg jó javaslat érkezett, úgy mint például a Környei út 38., a Szőlődomb utca 134. vagy éppen a Dr. Mohi Rezső utca. Az idei határidő erre 2023. április 10-én 12 óra.