A Tatabányai Járási Ügyészség vádirata alapján a Tatabányai Járásbíróság 2 év 6 hó börtönbüntetésre, 3 év közügyektől eltiltásra, és 192 ezer forint vagyonelkobzásra ítélte azt a letartóztatásban lévő férfit, aki Tatabánya területén kábítószert értékesített. Mint azt dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Váregyei Főügyészség sajtószóvivőjétől megtudtuk, az elsőfokú ítéletet az ügyész, a vádlott és védő tudomásul vette, így az jogerős.

A vádlott saját használatra, illetve eladásra is rendszeresen vásárolt kábítószert. A lakásában kapcsolták le a zsaruk őt is, és az éppen érkező vevőit is. Mint arról korábban beszámoltunk, a vádlott 2021 nyarától 2022 február elejéig részben saját fogyasztásra, részben eladásra másfél hetente legalább 10 gramm kannabiszt, illetve metamfetamint tartalmazó anyagot vásárolt. A drogot 2500 forint/gramm áron vette, majd azt 3000 forint/gramm áron adta tovább.