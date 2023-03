Mint arról korábban beszámoltunk, a vádlott 2021 nyarától 2022 február elejéig részben saját fogyasztásra, részben eladásra másfél hetente legalább 10 gramm kannabiszt, illetve metamfetamint tartalmazó anyagot vásárolt. A drogot 2500 forint/gramm áron vette, majd azt 3000 forint/gramm áron adta tovább.

A dílert 2022. február 8-án a lakásában fogta el a tatabányai rendőrség, ahol házkutatást is tartottak. Éppen ekkor azonban további emberek is megjelentek nála, hogy kábítószert vegyenek, a rendőrség ezért őket is eljárás alá vonta.