Esztergomban nő ismerősét, Párkányban pedig idős szállásadóját ölte meg az a férfi, akinek ügyében most másodfokú, jogerős döntés született. A Győri Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta és a vádlott szabadságvesztés büntetését 17 év fegyházra enyhítette, melyből feltételes szabadságra nem bocsátható. A Tatabányai Törvényszék által meghozott további intézkedéseket, mint a 10 év közügyektől eltiltás és a 10 év Magyarország területéről kiutasítás, az elsőfokú ítélet helybenhagyta.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt 2022 novemberében emelt vádat ellene. A férfi a tárgyaláson végig arra hivatkozott, hogy a folyamatos droghasználat miatt a gyilkosságok idején nem volt beszámítható.

A végzetes napon a férfi és a nő, a későbbi áldozat, a szlovákiai Párkányból Esztergomba ment, majd együtt járták a város utcáit. A kábítószer hatása alatt álló vádlott előbb veszekedést provokált, majd a lényegesen gyengébb fizikumú nőt az előzetes szóváltást követően bántalmazta, megragadta a nyakát, többször az arcán, a fején, valamint a felsőtestén megütötte, mellkasát megtaposta, aki néhány percen belül meghalt.

A bíróságon rekordidő alatt hozták meg az ítéletet. A szlovák férfi először január 11-én, szerdán reggel állt a vádlottak padján, ahol bár elismerte a gyilkosságot, az elkövetés módjával már nem értett egyet. Többször is hangsúlyozta, hogy 17 éves kora óta rendszeresen fogyasztott drogokat, amitől hangokat hallott. Ezzel magyarázta szörnyű tettét is: a hangok mondták neki, hogy bántsa ismerősét, majd a testét dobja a vízelvezető árokba.

Néha saját mondandójába is belezavarodott. Egyszer azt állította, hogy a három ütés mellett meg is rúgta a nőt, később meg azt mondta, hogy lehet, nem is ütött, mert drog hatása alatt állt. Azt viszont többször is egyértelműen, hallhatóan kijelentette, hogy valóban megölte ismerősét. A perbeszédek után a bíró meghozta döntését: a 25 éves elkövető életfogytiglani börtönbüntetést kapott, amiből legkorábban 25 év múlva kerülhet szabadlábra. Az ítélet ellen a vádlott ügyvédje fellebbezett. Erről döntöttek most Győrben.

Dr. Ferenczy Tamás, a Győri Ítélőtábla sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy a másodfokú bíróság egyetértett a védő fellebbezésével abban, hogy a vádlott esetében a büntetési célok eléréséhez elegendő a határozott időtartamú szabadságvesztés kiszabása. A törvényszék által részben helyesen, részben pedig hiányosan megállapított enyhítő körülmények – a vádlott büntetlen előélete, őszinte megbánása, részbeni beismerése, és az időmúlás – nem teszik lehetővé az aránytalanul súlyos, életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását.

A 10-től 20 évig terjedő büntetési tétel keretein belül azonban figyelemmel kellett lenni az elkövetés különösen kegyetlen voltára, arra, hogy a vádlott a cselekményét embertelen, brutális módon követte el. Ütései, rúgásai folytán a sértett arca felismerhetetlenné roncsolódott, személyét csak genetikai szakértő tudta azonosítani. Emiatt a középmértéket meghaladó időtartamú szabadságvesztés kiszabása volt szükséges.

Bár a férfit Szlovákiában is emberöléssel gyanúsítják, az nem képezte a magyar eljárás tárgyát. Így a most meghozott jogerős ítéletet csak az Esztergomban elkövetett gyilkosság miatt kapta. A párkányiért még felelnie kell.

Dr. Ferenczy Tamás, a Győri Ítélőtábla sajtószóvivője a Kemma.hu-nak azt is elárulta, hogy a szlovák állam kérheti, hogy az ottani büntetőeljárás lefolytatására adja át a magyar állam a vádlottat. Ha megvan a szlovák ítélet, akkor visszaszállítják Magyarországra, hogy megkezdje az itt hozott ítélet letöltését. Ekkor a vádlott és a szlovák állam is kérelmezheti, hogy ezúttal a büntetése letöltésére adják át Szlovákiának a férfit. A másik lehetőség, hogy itthon leüli a 17 évet, majd átadják a Szlovák hatóságnak, hogy ott is eleget tegyen a büntetésének. Egyik esettel sem jár jól. Ugyanis Szlovákiában nincs összevont ítélet, vagyis ha ott tölti le mindkét büntetését, akkor arra nem kap kedvezményt, így mindkét esetben összeadódnak azok.