Tatán, a Május 1. út mellé került ki egy kétirányú sebességmérő a minap. Annyira friss a sebességmérő a Güntner Aréna közelében, hogy még látszanak a körülötte végzett földumkák nyomai, valamint még szalaggal is körbe van kerítve. Az internetezőket már most megosztja az eszköz. Egyesek szerint felesleges, mások szerint viszont be kell tartani a sebességhatárokat és akkor nem kell a csekktől tartani. Az útszakaszon mindenesetre nem egyszer volt már baleset.

Pont a most telepített trafibox közelében egyébként 2022 áprilisában is volt baleset. Akkor a Május 1. út és a Nagykert utca kereszteződésében található rendkívül forgalmas gyalogátkelőhelynél ütközött össze több autó. A Május 1. út sok szempontból egyébként is neuralgikus pontja Tata közlekedésének. Azok, akik az autópályáról jönnek le, vagy a Tescóban, esetleg a közelben található telephelyeken vásárolnak, végig negyvenes korlátozás mellett vezethetnek visszafele a városba a kocsi kereszteződésig, ami alig néhány méterre van a most telepített trafiboxtól. Tehát itt lehet először a gázpedálra lépni, de sokan nem állnak meg az ötvennél. Ha fordított irányból nézzük a helyzetet, a belváros felől érkezők nem egyszer kisebb-nagyobb dugókba futnak, és nagyjából szintén ezen a szakaszon szokták megnyomni a sofőrök a gázpedált. Ráadásul itt kanyarodó és megszűnő sávok, zebrák is vannak, valamint a közelben több iskola is, így eleve kiemelt figyelmet igényel a sofőröktől és persze a többi közlekedőtől is a szakasz.

Emellett, mivel a Május 1. út hosszú, jóformán egyenes szakasz, ha nem működnek a lámpák például éjszaka, akkor itt egy körülbelül két kilométeres többen rendszeresen száguldoznak, ahogy azt az út mellett élők nem egyszer hallják is. Volt, hogy mértek is ezen a szakaszon a rendőrök. 2019-ben például egy hatórás akcióban 81 gyorshajtót szűrtek ki az egyenruhások. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mintegy négy percenként füleltek le egy gyorshajtót a készülékkel.

Hasonló sebességmérőt helyeztek el egyébként 2022 nyarán Nyergesújfalun is. Akkor Racsné Galambos Gréta rendőr őrnagy, a főkapitányság szóvivője elmondta, hogy ez a fajta sebességmérő önállóan működik, az üzemeltetéséhez csak addig van emberi erőre szükség, amíg belehelyezik a tartószerkezetbe és bekapcsolják az eszközt. Az ráadásul mindkét irányba beállítható, vagyis lehet változtatni, hogy merre mérjen.