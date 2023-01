Közleményükben arra figyelmeztetnek mindenkit, hogy a megnövekedett forgalom mellett a hét elején a kedvezőtlen időjárási körülmények - köd és eső - is nehezíthetik a közlekedést. Ezért arra kérik a gépjárművezetőket, hogy a jármű sebességét mindig az időjárási-, a látási- és az útviszonyoknak megfelelően válasszák meg! Ezen kívül a tanintézmények közelében fokozott figyelemmel és körültekintéssel közlekedjenek, a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket csökkentett sebességgel közelítsék meg!

Arra is kitérnek, hogy a gyalogosoknak is figyelmesebben kell közlekedniük. Azt tanácsolják, hogy a kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez érve alaposan nézzenek szét, és még az úttestre lépés előtt győződjenek meg arról, hogy biztonságosan át tudnak-e kelni az úttesten! Az esős időben viselt sapka, kapucni viselése vagy esernyő használata esetén legyenek különösen körültekintőek az úttesten való áthaladáskor! Továbbá felhívják arra is a gyalogosok figyelmét, hogy ha olyan útszakaszon is áthaladnak, ahol rosszak a látási viszonyok, legyenek óvatosabbak, lehetőség szerint viseljenek világos színű ruházatot és láthatóságot biztosító eszközöket! Lakott területen kívül, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között mindig vegyenek fel láthatósági mellényt!

A rendőrök kérik a közlekedésben résztvevőket, hogy legyenek türelmesek és mindig tartsák be a közlekedési szabályokat!