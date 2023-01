Bizonyos időközönként felröppennek olyan hírek, miszerint csalók járják a településeket. A szemtanúk szerint az ál-szakemberek valamilyen kivitelezési munkával, például ereszcsatorna cserével kapcsolatban csöngetnek be a portákra, a gyanútlan lakosok sokszor ajtót is nyitnak a házalóknak. Meglehet, hogy olykor csak téves információk terjednek a lakóközösségekben, de mindig kellő körültekintéssel kell fogadni azokat, akik váratlanul megjelennek a kapualjakban szerszámokkal.

Egy helyi lakos jóvoltából az idei év elején Dorogon terjedt el a híre annak, hogy ismeretlenek a város lakótelepein élőket próbálják rábírni egy kis munkára. A hölgy a bejegyzésében mindenkit óvatosságra intett, hogy ne legyen csalás áldozata.

Az eredeti bejegyzésre később reagált egy másik nő is, aki azt írta, hogy hozzájuk hasonló szándékkal már korábban becsengettek, de rájött, hogy mit is akarhatnak a hívatlan vendégek. Egy férfi azt is közölte, hogy őt is megkeresték már és nála 50 ezer forintért végezték volna el lakáson belül a biztosíték tábla cseréjét, de elküldte a „szakembereket”.