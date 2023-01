Mint arról a Kemma.hu is beszámolt, vérfagyasztó kettős gyilkosság rázta meg Esztergomot 2021 májusában. Egy szlovák férfi először Párkányba, majd Esztergomban gyilkolt. A férfit Esztergom belvárosában kereste a rendőrség, ott is kapták el. A gyilkos ellen Esztergomban elkövetett tette miatt a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt 2022 novemberében vádat emelt, és tárgyalást is tartanak az ügyben január 11-én, tájékoztatta a Kemma.hu-t dr. Horváth Sándor, a megyei főügyészség szóvivője.

A végzetes napon a férfi a nő, a későbbi áldozat a szlovákiai Párkányból Esztergomba ment, majd együtt járták a város utcáit. A kábítószer hatása alatt álló vádlott ismeretlen okból előbb veszekedést provokált, majd a lényegesen gyengébb fizikumú nőt az előzetes szóváltást követően bántalmazta, megragadta a nyakát, többször az arcán, a fején, valamint a felsőtestén megütötte, mellkasát megtaposta úgy. Áldoata a bántalmazások következtében néhány percen belül elhalálozott.

A gyilkos a nőt a közelben található vízelvezető árokhoz vitte, testét az árokba gurította, majd elfogásáig Esztergom területén bujkált.

A férfi esztergomi tette előtt Párkányban is gyilkolt: idős szállásadóját ölte meg, a holttestet az udvaron álló kútba dobta.