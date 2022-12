Tragikus élet

S. Á-né 6 évesen megárvult, először édesapja hunyt el tüdő embóliában. Ezt édesanyja nem bírta elviselni: kiugrott a kórház ablakán, de ezt túlélte. Ezek után kétszer is felgyújtotta magát, a második után meg is halt. A megárvult kislány nevelőszülőkhöz került, elvégzett, mint fogalmazott, „11,5 osztályt”, és a szakiskolát is elkezdte, azonban azt már nem végezte el. Az Alföldön ment férjhez, született három gyermeke. Azonban a válása után mélyszegénységbe került, ezért a gyerekeket elvették tőle, csak nagyon korlátozottan találkozott velük. Ekkor kezdett el inni is, ami később alkoholizmushoz vezetett. Ezek után került Bajótra és jött össze a későbbi áldozatával, akivel nyolc évig éltek együtt.