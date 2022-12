– Szerintem én és a kollégáim előnyösebb helyzetben vagyunk, pont azok miatt a tervszerű és előre kivetíthető feladatok miatt, amelyek nekünk hónapról hónapra igazodási pontként szolgálnak. Így sokkal könnyebb azokhoz a helyzetekhez, szituációkhoz igazodni, amikre viszont nem lehet felkészülni – részletezte az ezredes, példaként említve a 2013-as havazást, amiből „a megyei főkapitányság, az ide utalt megerősítő rendőri erők, a katasztrófavédelem és a honvédség vállvetve került ki győztesen”.

Szereti megyénket

Az ezredes a csopaki rendőr-szakközépiskolában végzett, és 1997-ben járőrként kezdett a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság kötelékében. Elvégezte a rend­őrtiszti főiskolát, majd 2005-ben a csapatszolgálati század parancsnoka lett. A következő lépcsőfok a határrendészeti és közbiztonsági osztály vezetése volt, majd a Készenléti Rendőrséghez került, a győri bevetési osztály élére. 2013-ban Farkas Gábor dandártábornok, rendőr főkapitány hívta megyénkbe, hogy legyen mellette a rendészeti főkapitány-helyettes. Megszerette a megyénket, kedvenc helye a tatai Öreg-tó.

Milus Gábor tősgyökeres győriként naponta bejár Tatabányára, de így első kézből tapasztalja a közlekedési morált, anomáliákat. Sőt! Az M1-esen, vagy az alsóbbrendű utakon, mivel a szolgálati járművében is van kamera, ő maga is fel tud lépni a szabálytalankodók ellen, de a kollégáit is tudja értesíteni. A közlekedés kapcsán persze szóba került az is, hogyan védhetik meg magukat az úton lévők.