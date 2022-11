November 2-án a reggeli órákban eltűnt Komáromban egy mentálisan sérült kisfiú. Mint kiderült, a fiatal nem szeretett volna iskolába menni, amit nagymamájának, a törvényes gondviselőjének el is panaszolt. Marosán Angelika rendőr hadnagy, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy a kapitányságra az iskola igazgatója tett bejelentést reggel 8 óra 56 perckor, hogy az egyik mentálisan sérült diákjuk nem ment be. Ezt követően az igazgató beszélt az eltűnt nagymamájával, aki elmondta, hogy az unokája akkor oldott kereket otthonról, amikor ő a másik szobában öltözött.

A fiatal keresésében rendőrök és egy kutatócsoport is részt vett, akik keresőkutyákat is bevetettek. Nem sokkal később újabb bejelentés érkezett a kapitányságra, miszerint a 12 éves fiút egy Szolnokra tartó vonaton megtalálták. Feltehetően a kalauz, aki a bejelentést is tette, a jegyét akarta ellenőrizni, azonban, mivel kevés pénz volt a kiskamasznál, így csak Budapestig tudott jegyet váltani, Szolnokig már nem. Valószínűleg a bliccelése mentette meg a fiút, akit végül a Szolnoki Rendőrkapitányságra vittek az egyenruhások.

A közelmúltban kísértetiesen hasonló eset történt, szintén Komáromban. Akkor egy 11 éves fiú szökött meg, majd indult vonattal Fehérvárra, hogy sétálgasson. Az a kis szökevény is szemfüles volt: kihasználta, amíg mamája bevásárolni van, majd megpattant otthonról.