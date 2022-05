A Magyar Közút Nonprofit Zrt. sokkoló felvételt osztott meg Instagram-oldalán. A Közút kamerái rögzítették, hogy egy kamion álló sorba rohan az M1-es autópályán. Az eset május 11-én, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Győr térségében történt.

Egy korábbi baleset miatt feltorlódott, megállt a sor a pályán. Ezt későn, az utolsó pillanatban vette észre az érkező kamion sofőrje, de a kormányt már nem tudta rendesen félrerántani. Nagy erővel csapódott bele a sor végén álló kamionba, amit rátolt az előtte álló teherautóra. A félrekormányzás közben egy furgont is eltalál, aminek a roncsdarabjai átrepültek az ellenkező pályoldalra is, csak a szerencsén múlt, hogy ott nem lett belőle újabb baleset.

A sorba becsapódó kamionos súlyos sérüléseket szenvedett, őt a tűzoltók szabadították ki a vezetőfülkéből. Ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek. A torlódásra egyébként korábban az autópálya felett található digitális táblán is felhívta a Közút a figyelmet.

Sajnos nem a múltheti az egyetlen szörnyű baleset az elmúlt időszakban. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, május 17-én négyeskarambol történt Bicske térségében. Az eset során két személyautó az árokba borult, egy teherautó és egy személygépkocsi felborult. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztani kellett. Helyszíni fotók és videó is igazolja, hogy mekkora szerencsétlenség történt kedden délután az M1-esen. A baleset oka itt is a figyelmetlenség volt, egy sofőr nem körültekintően sorolt át a külső sávból a belsőbe. A karambol következtében három fiatal férfi súlyos sérüléseket szenvedett.