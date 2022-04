Négy rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette és öt rendbeli kapcsolati erőszak bűntette miatt indult ügyben a Tatabányai Járási Ügyészség vádirata alapján a Tatabányai Járásbíróság három év börtönbüntetésre, és három év közügyektől eltiltásra ítélte azt a férfit, aki rendszeresen bántalmazta gyermekeit és élettársát. A bíróság ítéletében a férfit továbbá három évre eltiltotta bármely olyan foglalkozástól, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi.

A vádirat szerint a férfi és a nő 2002 októberétől 2016 márciusáig élettársi kapcsolatban éltek, mely kapcsolatból három gyermekük született, valamint közösen a nő korábbi kapcsolatából született gyermeket is. A férfi 2007-től folyamatosan alkoholista életmódot folytatott, ittas állapotban családja tagjait, leginkább élettársát rendszeresen bántalmazta. A család 2016 januárjában a Családok Átmeneti Otthonába került, majd 2016 márciusában a nő az élettársi kapcsolatát megszakította a férfival. A nő a férfit annak könyörgésére a tatabányai lakásába többször visszafogadta. Amikor a lakásban együtt éltek, a férfi folytatta ittas életmódját, ilyen állapotában a gyermekeivel és élettársával szemben kötekedővé, agresszívvá vált, őket rendszeresen verte. A férfi a nőt a gyermekek jelenlétében bántalmazta, a haját tépte, tenyérrel, ököllel ütlegelte, valamint napi-heti rendszerességgel fenyegette megöléssel. Az egyik bántalmazásnál az egyik fiú gyermek közéjük állt, azonban a férfi őt onnan ellökte.

A férfi három gyermeket rendszeresen lökdösött, ezt látva az anya a gyermekek elé állt, hogy megvédje őket, ilyenkor a vádlott őt bántalmazta. A férfi a három nagyobb gyermeket a nő távollétében is pofon is ütötte, őket rendszeresen megalázó szavakkal illette, agyonütéssel fenyegette. A férfi bántalmazó magatartása miatt a gyermekek érzelmileg sérültek. Az elsőfokú ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védő enyhítésért jelentett be fellebbezést, adta hírül a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség