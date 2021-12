A gyanú szerint ismeretlen tettes december 21-én éjfél után pár perccel egy tatabányai orvosi rendelőnek az ablakát kiakasztotta, az épületbe behatolt, de zsákmány nélkül elmenekült. A rendőrség a jelzést követően azonnal megkezdte a környező utcák ellenőrzését az elkövető felkutatásához.

A járőrök ezen a napon 1 óra 25 perckor Tatabányán, a Lehel utcában egy üzlet ajtaja előtt lapuló személyre lettek figyelmesek. A férfit igazoltatták, nála szövet kesztyűt, csavarhúzót találtak a rendőrök, amit lefoglaltak. Mivel a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható volt a 26 éves D. K., ezért őt a Tatabányai Rendőrkapitányságra előállították.

Decemberben ezen kívül három tatabányai intézménybe és három üzletbe is törtek be. A 26 éves férfi kapcsolatba hozható volt a bűncselekmények elkövetésével, közöttük volt iskolai és óvodai betörés is. A nyomozók őt gyanúsítottként kihallgatták, ellene lopás vétség, lopás vétség kísérlet, valamint lopás bűntett elkövetése miatt indult büntetőeljárás.

A rendőrség D. K-t őrizetbe vette és kezdeményezte, hogy a Tatabányai Járási Ügyészség tegyen indítványt a letartóztatására. A férfi egyébként már nem volt ismeretlen a rendőrök előtt, korábban több alkalommal intézkedtek vele szemben – tájékoztatott a police.hu.