A Köpönyeg.hu prognózisa szerint eleinte északkeleten még borongós lesz az idő, és itt kisebb eső is előfordul. Később országszerte naposra fordul az idő, majd a Dunántúlon megnövekszik a gomolyfelhőzet. Délelőtt még erős lesz az északnyugati szél, azonban a ragyogó napsütésnek köszönhetően 14 fok körül alakul a hőmérséklet.

Ragyogó napsütésre számíthatunk a hét utolsó napján

Fotó: Szalai Klaudia / Forrás: Kemma.hu

A ragyogó időt csak néhány felhő ronthatja el

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint vasárnap, a hajnali órákban északnyugat felől megszűnik a csapadék, csökken a felhőzet, a csapadék súlypontja keletre és délre helyeződik. Reggelre az ország nagyobb részén kiderül az ég, ugyanakkor az északkeleti, keleti megyékben még hajnalban is sok lesz a felhő, és ott eső, zápor is előfordulhat. Elsősorban északkeleten és a délnyugati határszélen foltokban köd képződik. Éjfél után egyre nagyobb területen megélénkül az északnyugatira forduló szél, amely főként a Bakonyban meg is erősödik. Hajnalra többnyire 3 és 8 fok közé hűl le a levegő.