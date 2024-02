A koponyeg.hu előrejelzése szerint hétfőn napközben fokozatosan csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen süt ki a nap. A délkeleti szél megélénkül. 17 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat prognózisa szerint hétfőn fokozatosan mindenütt megszűnik a köd, a legtöbb helyen napos, fátyolfelhős idő várható, de a főváros tágabb környezetében és az Északi-középhegységben még a déli órákban is sok lesz a felhő. Csapadék is leginkább ezen a területen várható kisebb eső, zápor formájában. A déli, délkeleti szél időnként megélénkül, az Alpokalján meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12, 19 fok között valószínű.