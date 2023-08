Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki Esztergom területére. Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is.

Mint írják, vasárnap reggelig a Duna vonalában, illetve attól keletre azonban délutántól ismét egyre nagyobb számban alakulnak ki - délről észak, északkelet felé haladó - zivatarok, heves zivatarok, amelyek rendszerbe is szerveződhetnek. Kiterjedt zivatartevékenység valószínű újra, amely az éjszaka folyamán várhatóan fokozatosan átterjed az északkeleti tájakra is. A zivatarokat viharos széllökés, jégeső és felhőszakadás kísérheti.

A heves zivatarok környezetében károkozó szélroham és nagyobb méretű jég is előfordulhat. Komolyabb felhőszakadás, illetve domborzattól függően villámárvíz is kialakulhat a délutáni, valamint az éjszakai órákban. Erre a legnagyobb esély a középső tájakon, valamint az Északi-középhegység térségében mutatkozik. Lehetnek olyan területek, ahol a havi országos átlagos csapadékmennyiségnél is több hullhat 24 óra alatt.