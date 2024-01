A Világgazdaság felidézte, hogy az elmúlt hetekben országszerte több MOL-kúton is felújítások kezdődtek, csakhogy a munkálatokat követően teljesen új arculata lett az épületeknek, hiszen jellemzően piros-fehérre festették át őket. Mint írták, mindennek hátterében az áll, hogy MOL és a Grupa Lotos SA-val, valamint a PKN Orlennel kötött megállapodás értelmében a MOL-csoport hálózata jelentősen bővült Lengyelországban, 64 hazai benzinkutat pedig átadtak az Orlen részére.

A MOL egy listát is közzétett az érintett, vagyis az Orlennek átadott kutakról. Azt írják, hogy a Vértesszőlősön, a Határ úr 1-3. szám alatt található töltőállomást várhatóan április 23-án fogják átadni, helyettesítő kútként a Tatabánya, Győri úton található kutat ajánlják. Ez egyébként alig pár száz méterre van a másiktól. Érdekesség, a két kút között most is van már egy Orlen, így a megyeszékhelyről kifele menet már csak ilyen kutak várják majd a sofőröket.

Az érintett úszakasz és az itt található benzinkutak: