Fontos a tevékenység ismerete

Az embereknek jellemzően sokat számít, hogy van-e a lakóhelyük környékén olyan szervezet, melynek alaposabban is ismerik a tevékenységét. Így nem meglepő, hogy sokan szimpatizálnak a Bogáncs Kutya- és Kisállat­otthon Alapítvánnyal – mely igen aktív az online térben is –, és hogy ebből a szempontból a további vármegyei állatmentő és -védő szervezetek is népszerűek. Egyébként a több ezer soros kimutatást végigböngészve azt is észrevehetjük, hogy az egyesületek, iskolai alapítványok között olyanok is szerepelnek a listán, melyeknek mindössze egy-két magánszemély tett felajánlást.