A szotyola szűkebb hazánk már valamennyi napraforgótábláján a fejét vesztette. A termésátlag hektáronként 2,5 és 4 tonna között változott. A nedvességtartalomra átlagosan 6-8 százalékot mértek. A magok olajtartalma 42–47,5 százalék között változott. A tisztaságnál legalább 91-97 százalékot mértek.

Időközben a burgonyát is felszedték a földekről, és most a tárolókban várja, hogy értékesítsék. Az idei krumpli egyértelműen jobb minőségű, mint a tavalyi volt. Az öntözetlen területeken 15-25 tonnát termett a növény, az öntözötteken a hozamok elérték a 35-45 tonnát is.

A tengeri fele viszont még „talpon” várja a kukoricabetakarító kombájnok érkezését. Az eddigi hozamok 7 és 10 tonna körül alakultak. A szemek nedvességtartalma 16-20 százalék, ez azt is jelenti, hogy ilyen „vizesen” nem nagyon lehet betárolni. Toxinfertőzöttséget, szennyezettséget nem tapasztaltak a mezőgazdasági vállalkozók. Az agrártermelők körében viszont az alacsony felvásárlási ár továbbra is feszültséget okoz. Jelenleg 52-55 ezer forintot fizetnek a kukorica tonnájáért. Még az a szerencse, hogy vármegyénkben a gazdák körében nem nagyon fordulnak elő tárolási gondok.

Olajhozam

A szotyola eredményessége alapvetően nem csak az előállított termék mennyiségének függvénye. A hozamok mellett döntő az olajtartalom is, melynek alakulása több tényező eredője. A termés és olajtartalom szorzatából a hektáronkénti olajhozamot tudjuk megállapítani. Ez a napraforgó-termesztés sikerességét jelzi. A termékértékesítés során az olajtartalom az árban is jelentős mértékben, kompenzáció formájában jelentkezik, és a direkt eredményét befolyásolja.

Nagyjából a cukorrépának is a felét gyűjtötték be a földekről. A hektáronkénti hozamok 60-65 tonnára tehetők, viszont a cukortartalom 15 százalék alatt maradt. A megfelelő „cukorfok” 16-20 százalék.

Szűkebb hazánkban novemberben eddig 15-25 milliméter csapadék hullott. A sok eső hátráltatta a vetéseket, ennek ellenére az őszibúza-területek több mint 95 százalékán földbe kerültek a magok.