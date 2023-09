A cukorrépa felszedése október elején indulhat. A várható termésátlag hektáronként 40-60 tonna között alakulhat a gazdák becslése alapján, mert a répafejek mérete megfelelő, a biológiai érési fokuk pedig 90 százalék feletti. A napraforgótáblákon a desszikálás már egy ideje zajlik. A szotyola aratását nagyjából két hét múlva tervezik. A termésbecslések 2,5-3,5 tonnás hozamokat prognosztizálnak. Ahol ettől kevesebb lesz, ott többnyire vadkár gyérítette a napraforgót.

A mezőgazdasági vállalkozók és az agrártársaságok jó része már az olajos növény csökkenő felvásárlási-, tőzsdei ár miatt aggódik, illetve amiatt, hogy nem is tudja majd értékesíteni a megtermelt terményt.

A kukorica közepes vagy még annál is jobb állapotban van annak dacára, hogy a határban, a tengeriben is grasszálnak a vadak. A kártételük a vármegye valamennyi kukoricaföldjén tetten érhető. A kultúra egyébként a fajtajellegének megfelelően fejlett, magas. A szárakon egy-két átlagos méretű cső csücsül. De nem ritka az sem, hogy három csövet dédelget egy-egy kukoricanövény. A csövekről megállapítható, hogy épek, a szemek kiteltek. A kombájnok október közepétől falhatják a tengerit. A betakarítható hozamokat hektáronként 7-10 tonna körül várják a szakemberek. Eközben a kukorica silózása már el is kezdődött.

A szója aratása nagyjából egy hónap múlva válik esedékessé. A termésátlagot 2-3 tonna közöttire becsülik. Az idén talán a szőlőültetvények senyvedtek a legjobban és a legtöbbet. A dűlőkben tapasztaltak alapján elmondható, hogy a termés mind minőségben, mind mennyiségben gyenge-közepesnek nevezhető. A szőlő – legyünk stílszerűek – vesszőfutása a korai hideggel és az atkafertőzöttséggel kezdődött. A szőlészek-borászok bánata és baja a virágzáskor a botritisz kártételével folytatódott. Majd a későbbiekben, a kedvezőtlen időjárás miatt a szőlőtermesztés folyamatos küzdelmet jelentett a borosgazdák számára. Harcolni kellett – mert a folyamatos esőzések miatt okszerű védekezésről aligha lehetett szó – a peronoszpóra és lisztharmat ellen egyaránt.