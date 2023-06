A Magyar Suzuki Zrt. esztergomi gyára 2022-ben 129 022 autót gyártott, ez éves szinten 20 százalékos növekedés, az értékesítés nettó árbevétele 22,3 százalékkal, 2,144 milliárd euróra emelkedett – mondták el a cég vezetői csütörtökön, budapesti sajtótájékoztatójukon. Krisztián Róbert, a társaság vezérigazgató-helyettese hozzátette: tavaly a logisztikai és a beszállítói láncokban bekövetkezett szakadás (itt elsősorban a félvezetőhiányra kell gondolni), valamint az energiaárak és az alapanyagárak jelentős emelkedése miatt a Suzuki nyeresége az egy évvel korábbihoz képest a felére csökkent, így 22,7 millió eurót tett ki.

Elmondta, hogy a teljes eladás 88 százalékát, csaknem 114 ezer autót 123 országba exportálták. Egyúttal jelezte, az esztergomi gyárban a Suzuki Vitara és az S-cross modelljét gyártják, míg előbbi külföldön, utóbbi Magyarországon volt nagyon népszerű. Kiemelte: 7. éve őrzik piacvezető pozíciójukat Magyarországon az új autók eladásában: tavaly csaknem 12,5 százalékos piaci részesedést értek el mintegy 14 ezer regisztrált új autóval. Ez azt jelenti, hogy 2022-ben minden 8. új autó Suzuki logóval került forgalomba az országban – mondta.

2023-ról elmondta: folyamatosan figyelik és elemzik a piaci helyzetet, ezért a teljes magyarországi újautópiac 5-6 százalékos csökkenésével számolnak az idén 2022-höz képest. Ugyanakkor bíznak abban, hogy az év második felére az infláció és a kamat csökkenésével konszolidálódik annyit a piac, hogy „az új autók értékesítése itthon is magára találhat” – fogalmazott Krisztián Róbert.

Fejesné Gyurján Ildikó, a HR-ért, pénzügyekért és informatikáért felelős operatív igazgató arról számolt be, hogy a Magyar Suzuki Zrt.-nél most 3200-an dolgoznak, a létszámot 2022 év eleje és 2023 májusa között már 400-zal növelték. Az idén augusztus-szeptemberig további 178 munkavállaló felvételét tervezik.

Atsumi Masato, a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgatója ismertette, hogy a Suzuki 2050-re karbonsemleges üzemekkel és termékportfólióval szeretne működni a világ minden táján. Kitért arra is, hogy az iparág és a vevői igények folyamatos változására reagálva hamarosan a világon mindenhol elérhetőek lesznek a Suzuki teljesen elektromos meghajtású autói. Az európai piacon várhatóan 2025. március 31-ig jelenik meg a márka első teljesen elektromos járműve, amit 2030-ig további 4 modell követ.

A közelmúltban a vállalat egyedülálló egészségközpontot adott át Esztergomban, ahol a vállalat munkavállalóinak ingyenesen biztosít különböző diagnosztikai vizsgálatok mellett 15 féle járóbeteg szakellátást. Áprilisban a Magyar Suzuki Zrt. is elnyerte és átvehette Budapesten a Családbarát Munkahely védjegyet. Mint arról beszámoltunk, többek között segíti a részmunkaidős foglalkoztatást a 3 év alatti gyermeket nevelő nők körében. Az Angyalkert óvodában pedig 50 férőhely biztosított, illeszkedve a kétműszakos munkarendhez, reggel 5 órától délután 5 óráig a suzukis gyerekek napközbeni elhelyezésére.

Egyre népszerűbb az éves átfogó egészségügyi szűrővizsgálat, minden munkatárs napi egyszer ingyen meleg étkezésre jogosult, és ingyen igénybe vehető buszok, illetve kerékpárok segítik a munkába jutást. Nemcsak Suzuki szálló, hanem több olyan lakás is igényelhető, ahol 1+1 évig kedvezményesen lakhatnak az azt igénylő suzukis családok. A tavaly elindult belső kommunikációs csatorna, a Suzuki App mobilapplikáción keresztül az aktív és a gyesen lévő munkatársak is naprakészek lehetnek a vállalat legfrissebb híreiről.

A Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara egyébként idén tavasszal bejegyezte a Magyar Suzukit a duális képzések akkreditált partnerszervezetei közé, így idén szeptembertől megkezdődhet az együttműködés az első kiválasztott iskolával.