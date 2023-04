A szakmai szervezet biztatónak értékelte a növekedést, bár hozzátették, hogy 2022 elején még szinte minden gyártónak jelentős ellátási problémákat okozott a félvezető-hiány. A teljes mennyiségből ráadásul le kell vonni azt a 4974 autót is, ami reexporttal gyorsan elhagyta az országot, így a növekedés 1,2 százalék.

Az Origo.hu összefoglalójában azt is olvashatjuk, hogy jóval nagyobbat nőtt a tisztán elektromos autók piaca: 30 százalékkal több villanyautót helyeztek forgalomba 2023 első negyedévében, mint 2022 első három hónapjában, ... Nőtt a plug-inek iránti kereslet is, 12 százalékkal több hálózatról tölthető hibrid került forgalomba az előző évhez képest, az 1421 darabos értékesítés a teljes piac 4,8 százalékát teszi ki. Ez egyértelmű előrelépés, de továbbra is kicsi az arányuk a nyugat-európai piacokhoz képest, ami elsősorban a magas árral magyarázható. Ezt pedig még a zöld rendszámos kedvezmények sem teszik semmissé.

A teljes személyautó-piac 49,22 százalékát teszik ki a szabadidő-autók (crossoverek, SUV-ok, terepjárók), ami 3,5 százalékos növekedés az előző év hasonló időszakához képest. Magyarország legnépszerűbb típusa annak ellenére lett ismét az Esztergomban készülő Suzuki SX4 S-Cross (1101 darabbal), hogy az értékesítése közel a felére esett vissza egy év alatt.

Érdekesség, hogy az eladási toplista első 5 helyére rajta kívül csak egy szabadidő-autó, az ár-érték arány bajnok Dacia Duster fért be 855 darabbal (+8 százalék 2022-höz képest), viszont a 10-20. helyezettek között csak egy autó van, ami nem SUV. Amúgy a Duster egy hellyel előzi meg a korábbi sokszoros győztes, de már korosodó, 6. helyezett Suzuki Vitarát, amiből 812 darabot adtak el.