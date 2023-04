A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) azzal is segíti az érintetteket, hogy ennek hatékony igénybevételéhez javaslatot tesz minden kamarai meghatalmazással rendelkező gazdálkodónak. A kamara mintegy 70 ezer gazdának küldött, illetve küld e-mailben a speciálisan a saját gazdaságára vonatkozó „zöld kiajánlást”, javaslatot, hogy mely vállalások mellett célszerű dönteni.

Az AÖP keretében – a talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek, illetve az élővilág megőrzése érdekében – tett vállalások alapján igényelhető támogatást évente, az egységes kérelmek benyújtásakor kérelmezhetik a gazdálkodók. Ehhez a jogszabályban felsorolt gyakorlatok közül kell választaniuk. A kamara által a gazdálkodóknak küldött „zöld kiajánlásban” javasolt gyakorlatokat a KAP Stratégiai Terv környezeti teljesítménye és indikátor vállalásainak teljesítése szempontjából határozták meg.

A kiajánlás egy algoritmus alapján történik azokra az AÖP vállalásokra, amik megfelelhetnek adott gazdaság környezeti jellemzőinek, ezáltal segítik a gazdálkodót a döntéshozatalban. Természetesen a gyakorlatok választását számos más adottság is befolyásolhatja, ezért a vállalásokat ezek ismeretében lehet megtenni. A kamara falugazdászai az idei évben is készséggel állnak a gazdák rendelkezésére a támogatási kérelmek beadásában, egyúttal segítik őket abban is, hogy az AÖP szempontjából leghatékonyabb vállalások mellett döntsenek.